Alle 18:00 c’è stato la seduta pomeridiana di allenamento al Viola Park. L’assenza eccellente è quella di Albert Gudmundsson. Il personale tecnico spiega che il fantasista viola non è assente all’allenamento per infortunio, bensì per svolgere un lavoro a parte personalizzato incentrato sulla forza. La stessa cosa è successa nei giorni scorsi con Kean, Viti e Mandragora.