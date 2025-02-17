Gudmundsson, arriva l'ennesimo guaio fisico: contro il Como 19 minuti ed 1 contusione all'osso sacro

Albert Gudmundsson continua a vivere una stagione segnata dall'incertezza. Dopo l'assenza nel match di recupero contro l'Inter a causa di una tonsillite che lo ha debilitato, l'attaccante islandese è...

Albert Gudmundsson continua a vivere una stagione segnata dall'incertezza. Dopo l'assenza nel match di recupero contro l'Inter a causa di una tonsillite che lo ha debilitato, l'attaccante islandese è tornato in campo ieri contro il Como, ma per soli 19 minuti. Quello che doveva essere un momento utile per ritrovare la forma fisica si è trasformato nell'ennesimo infortunio: dopo uno scontro di gioco, Gudmundsson ha chiesto il cambio per un problema alla schiena, che sembra essere una contusione all'osso sacro. Il fantasista è stato sostituito da Ndour al 74', proseguendo così il suo calvario.

Una stagione difficile per il classe '97, che ha disputato appena 18 partite tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, raccogliendo solo 5 gol e 1 assist. La Fiorentina, a fine anno, potrebbe riconsiderare l'opzione di riscatto, con il percorso tormentato dell'islandese che potrebbe mettere in dubbio la sua permanenza a Firenze.