Guai in vista per Dazn? Il governo convoca i vertici dopo i disservizi: “Serve chiarezza”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i vertici di Dazn per il prossimo 10 gennaio. All’incontro saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e i vertici della Lega Serie A. Il Governo, insomma, si muove dopo i disservizi di ieri, nella prima giornata di ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per il Mondiale. Ad annunciare la convocazione di Dazn da parte del Governo è lo stesso ministro Urso su Twitter: “Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti“.