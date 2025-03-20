Guai in arrivo per la Roma? La Procura FIGC apre un fascicolo sul caso plusvalenze
La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sul caso delle plusvalenze della Roma. Una decisione nata dopo il rinvio a giudizio della Procura di Roma dell’ex presidente giallorosso, James Pall...
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 14:50
La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sul caso delle plusvalenze della Roma. Una decisione nata dopo il rinvio a giudizio della Procura di Roma dell’ex presidente giallorosso, James Pallotta, e di cinque suoi ex dirigenti (Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht). Le indagini della procura federale sono ancora in una fase iniziale, con il procuratore Giuseppe Chiné che non ha ascoltato ancora nessuno né della vecchia né dell’attuale dirigenza. Si legge sull'Ansa.