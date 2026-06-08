Grosso: "Ringrazio la famiglia Commisso, non faccio promesse ai tifosi ma non vedo l'ora di iniziare"

Il nuovo tecnico viola ha parlato subito dopo l'ufficialità avvenuta da poco

Le prime parole di Fabio Grosso da allenatore della Fiorentina tracciano la rotta di quella che si preannuncia come una nuova era tecnica per il club viola. Subito dopo l'annuncio ufficiale del suo legame con la società fino al 2028, il tecnico campione del mondo si è presentato all'ambiente con un mix di profondo rispetto per la piazza e forte determinazione.

Il primo pensiero di Grosso è stato di profonda gratitudine verso la proprietà: "Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità". L'ex allenatore di Frosinone e Sassuolo sa bene di essere arrivato in una piazza speciale e ha subito aggiunto: "Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità".

Grosso è consapevole che Firenze è esigente e che raccoglie un'eredità importante, ma ha scelto di evitare i classici proclami da conferenza stampa, preferendo la via del pragmatismo e del lavoro: "Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione".

L'obiettivo finale dichiarato dal nuovo mister è chiaro: plasmare un gruppo che scenda in campo senza paura, rispecchiando l'anima e l'orgoglio della città. L'entusiasmo per questa nuova avventura è già alle stelle, come confermato dalle sue parole di congedo: "Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”. La nuova era in casa Fiorentina è ufficialmente cominciata