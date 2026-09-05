Grosso, la statistica horror spaventa la Fiorentina: in A fuori da Sassuolo ha sempre perso

Il tecnico della Fiorentina alle prese con una partenza da incubo: nelle sue esperienze lontano da Sassuolo, Grosso non ha mai trovato punti in Serie A

C’è un dato che rende ancora più complicato l’avvio di stagione di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico, infatti, è protagonista di una particolare statistica negativa in Serie A: ogni volta che ha allenato lontano dal Sassuolo, ha sempre perso.

Un curioso record che torna d’attualità proprio in questo momento, dopo una partenza decisamente complicata alla guida della formazione viola. Grosso è chiamato a invertire rapidamente la rotta e a cancellare un rendimento che, nelle precedenti esperienze in Serie A fuori dall’Emilia, non gli ha mai permesso di conquistare punti.

Il precedente più emblematico risale all'avventura sulla panchina del Brescia. L'esperienza con le Rondinelle fu brevissima e si concluse dopo appena tre giornate di campionato, con l'esonero deciso dalla società. Un'avventura iniziata nel peggiore dei modi e terminata prima ancora che il tecnico potesse avere la possibilità di costruire il proprio progetto.

Ora la situazione si ripropone, con proporzioni e aspettative completamente diverse, a Firenze. La Fiorentina ha scelto Grosso affidandogli una panchina importante e un progetto ambizioso, ma l'inizio non è stato quello auspicato. Le prime difficoltà hanno immediatamente acceso i riflettori sul tecnico, rendendo ogni prossima partita particolarmente delicata.

Il dato resta quindi una curiosità statistica, ma anche un elemento che fotografa alla perfezione il momento: in Serie A, quando Grosso ha allenato lontano da Sassuolo, non è mai riuscito a conquistare punti.