Grosso favore arbitrale alla Juventus in chiave Champions: tocco di mano di Gatti, niente rigore

La Juventus riceve un regalo enorme nella corsa alla qualificazione in Champions League, negato rigore al Como per mano di Gatti

Grosso regalo arbitrale alla Juventus nella sfida contro il Como, terminata con la vittoria bianconera, proprio grazie ad un calcio di rigore, che è arrivato però dopo un rigore non dato alla squadra allenata da Fabregas. Siamo al minuto 81, sul punteggio di 1-1, e Gatti in piena area di rigore la tocca di mano spingendo la palla fuori dal campo e vincendo, in questo modo, il duello con il giocatore comasco. Il rigore è evidente, l'arbitro non vede e il Var decide di non intervenire. La corsa alla Champions della Juventus è iniziata...

IL RACCONTO DI ZANIOLO

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