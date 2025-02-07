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Grosso favore arbitrale alla Juventus in chiave Champions: tocco di mano di Gatti, niente rigore

La Juventus riceve un regalo enorme nella corsa alla qualificazione in Champions League, negato rigore al Como per mano di Gatti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2025 22:39
Grosso favore arbitrale alla Juventus in chiave Champions: tocco di mano di Gatti, niente rigore -
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Grosso regalo arbitrale alla Juventus nella sfida contro il Como, terminata con la vittoria bianconera, proprio grazie ad un calcio di rigore, che è arrivato però dopo un rigore non dato alla squadra allenata da Fabregas. Siamo al minuto 81, sul punteggio di 1-1, e Gatti in piena area di rigore la tocca di mano spingendo la palla fuori dal campo e vincendo, in questo modo, il duello con il giocatore comasco. Il rigore è evidente, l'arbitro non vede e il Var decide di non intervenire. La corsa alla Champions della Juventus è iniziata...

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