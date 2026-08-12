Grosso cambia ancora modulo? Gazzetta: “Kean e Pellegrino possono coesistere”

Pellegrino ha chiuso la scorsa stagione con 12 reti totali

Pellegrino raggiungerà il connazionale Mastantuono e si giocherà il posto con Kean. I due possono anche coesistere, ma nel 4-3-2-1 che Grosso sta utilizzando durante il pre campionato c'è spazio per uno soltanto. Pellegrino ha chiuso il 2025-26 con 12 reti totali - 9 in campionato e 3 in Coppa Italia - 3 in più rispetto a Kean.

Figlio di Mauricio Pellegrino, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool, ha avuto una fugace esperienza nei Pulcini dell'Inter quando suo padre era il vice di Rafa Benitez. Mateo è potente, mancino, ha un gran fisico ed è un maestro nei duelli aerei. Caratteristiche decisamente diverse da quelle di Kean e degli altri giocatori offensivi della rosa.

A Parma il paragone più gettonato è stato quello con Hernan Crespo, a Firenze sarà inevitabile il confronto con un grande argentino del passato, Gabriel Batistuta. Il suo idolo però è Martin Palermo, da cui ha imparato a pensare velocemente e farsi sempre trovare pronto in area di rigore. Il calcio è la sua vita ma ama i libri e non ha smesso di studiare, anche se adesso lo fa a distanza: è iscritto a Management Sportivo all'Università di Buenos Aires. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.