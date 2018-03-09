Grazie ad Astori un applauso per la Juventus che verrà ricordato sempre: la ricostruzione...

C’erano già diecimila persone in Santa Croce quando, a pochi minuti dall’inizio della preghiera di suffragio a Davide Astori, è partito un applauso fortissimo per salutare la delegazione della Juventu...

C’erano già diecimila persone in Santa Croce quando, a pochi minuti dall’inizio della preghiera di suffragio a Davide Astori, è partito un applauso fortissimo per salutare la delegazione della Juventus. Un applauso che ha sorpreso tutti, ma qualcosa di questo tipo era nell’aria, dato che non erano passati inosservati le commoventi parole di Buffon e Chiellini. Astori è riuscito in un’impresa storica, mettendo insieme due mondi lontani nel segno dell’amore, del rispetto e dell’educazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.