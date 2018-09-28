Labaro Viola

Graziani suona la carica: "Firenze, ora reagisci. I viola ripartiranno alla grande"

"Firenze ora reagisci". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alle parole con le quali Ciccio Graziani si è espresso sulla situazione della Fiorentina. L'ex viola, oltre che cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 12:11
Graziani suona la carica: "Firenze, ora reagisci. I viola ripartiranno alla grande" -
Rassegna Stampa
Firenze
Graziani
Condividi

"Firenze ora reagisci". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alle parole con le quali Ciccio Graziani si è espresso sulla situazione della Fiorentina. L'ex viola, oltre che campione del mondo '82, è tornato anche sul tema delle sviste arbitrali: "Brutta storia".

Per poi caricare la squadra: "Ma i viola sono forti e ripartiranno alla grande".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok