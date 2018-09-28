Graziani suona la carica: "Firenze, ora reagisci. I viola ripartiranno alla grande"
"Firenze ora reagisci". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alle parole con le quali Ciccio Graziani si è espresso sulla situazione della Fiorentina. L'ex viola, oltre che cam...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 12:11
"Firenze ora reagisci". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento alle parole con le quali Ciccio Graziani si è espresso sulla situazione della Fiorentina. L'ex viola, oltre che campione del mondo '82, è tornato anche sul tema delle sviste arbitrali: "Brutta storia".
Per poi caricare la squadra: "Ma i viola sono forti e ripartiranno alla grande".