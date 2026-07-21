Graziani su Kean: "Vuole rimanere a Firenze o vuole fare il rapper? Ho dubbi sul suo comportamento"

Il commento di Francesco Graziani sulla permanenza di Moise Kean alla Fiorentina

Intervistato all'interno del "Microfono aperto" di Radio Sportiva, Francesco Graziani ha risposta ad una domanda di un ascoltatore sulla trattativa che riguarda Kean accostato al Como.

Ecco la risposta di Ciccio Graziani:

"Su Kean bisogna capire se vuole rimanere a Firenze o vuole continuare a fare il rapper o partecipare a Sanremo? Ho dei dubbi sul comportamento di questo ragazzi. Due anni fa dopo un grande campionato gli hanno rinnovato il contratto per 5 milioni di euro. Il comportamento avuto dal ragazzo nella scorsa stagione non è piaciuto a tutti. Se Kean riparte con convinzione e con fiducia bene, altrimenti la Fiorentina lo mette sul mercato ma la Fiorentina non può rinunciare a Kean facilmente."