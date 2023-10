Graziani sicuro: ”Castrovilli è un patrimonio della Fiorentina e bisogna attendere il suo recupero”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha parlato dello stato di recupero del centrocampista viola e del rendimento delle punte:

”Castrovilli? Rimane sempre un gioiello della Fiorentina. È in una fase di recupero dall’infortunio. Ho l’impressione che possa recuperare meglio di altri visto il macchinario presente al Viola Park, apposito per infortuni del genere. Burdisso mi ha detto che costa 2 milioni di euro. Empoli? Vincere sarebbe un risultato straordinario, che consoliderebbe la classifica. Nzola e Beltran ? Sarebbe interessante vederli insieme, almeno per un volta. Mi fido di Italiano, mette sempre in campo la formazione migliore.”