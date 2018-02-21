Graziani: "Pioli deve provare qualche giovane, Saponara sta regredendo. L'Europa League.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Roma, Torino e Fiorentina Ciccio Graziani.Queste le sue parole sul momento della Fiorentina..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Roma, Torino e Fiorentina Ciccio Graziani.Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: “Abbiamo il 10% di possibilità di centrare l’Europa League, ormai è difficilissimo. Per questo dico che sarebbe logico provare qualche giovane. Stiamo diventando troppo esterofili, abbiamo tanti ragazzi validi in Italia. Pioli continuo a ritenerlo un buon allenatore, certe scelte vanno concordate con la società. Saponara E’ un oggetto misterioso, o lo fai giocare o lo dai via. Invece di progredire, regredisce anno dopo anno"