Graziani: "Non condivido l'acquisto di Muriel, ecco il perchè. Avrei preso..."

Queste alcune parole di Ciccio Graziani al Corriere Fiorentino. L'ex bomber viola si è concentrato in particolare sull'acquisto del colombiano Luis Muriel da parte della Fiorentina: “Avrei preferito u...

Queste alcune parole di Ciccio Graziani al Corriere Fiorentino. L'ex bomber viola si è concentrato in particolare sull'acquisto del colombiano Luis Muriel da parte della Fiorentina: “Avrei preferito uno che negli ultimi metri possa capitalizzare le tante occasioni che la squadra crea e spesso fallisce. Per intenderci, uno tra Pavoletti o Piatek. Muriel è più un funambolo, ha bisogno di spazio per esaltarsi. Se può giocare con Simeone? Hanno caratteristiche simili, anche se il Cholito ha meno tecnica. Pioli deve fare degli esperimenti e decidere come schierarli. A sensazione credo che la presenza di uno escluda l’altro. Condizione fisica? Sono un po’ preoccupato, ma non per le dicerie sul peso. Piuttosto per il fatto che col Siviglia ha giocato solo parti di gara, spesso da subentrato. L’inattività è nemica dei giocatori, ma lavorando bene si può battere”.