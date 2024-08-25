Graziani: "Nico non è una partenza per cui a Firenze si strapperanno i capelli, non è Vlahovic nè Chiesa"

L'ex giocatore della Fiorentina è intervenuto per commentare la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus dopo una lunga trattativa

A Sport Mediaset è intervenuto Ciccio Graziani che ha commentato la trattativa che ha portato Nico Gonzalez alla Juventus: "E' un giocatore che è sempre stato discusso a Firenze chiaramente i tifosi la vivono sempre male quando qualcuno va alla Juventus come successo con Chiesa e Vlahovic però lui non è come loro che sono cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina. Non bisogna più innamorarsi dei giocatori perchè pensano solo al loro interesse. Adesso bisognerà capire come la società investirà la cifra ottenuta, tutto dipenderà dai risultati: se Palladino farà bene nessuno ricorderà Nico Gonzalez."

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