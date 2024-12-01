Graziani: "L'Inter ha l'obbligo di vincere stasera, la Fiorentina no e questo è un vantaggio"

Il noto opinionista ha presentato la sfida di stasera tra Fiorentina ed Inter in un Franchi ricolmo di passione

A XXL su Italia 1 Ciccio Graziani ha parlato del big match di stasera tra Fiorentina e Inter: "L'Inter è obbligata a vincere come tutte le partite che affronta perché è la più forte del campionato, mentre la Fiorentina ha il vantaggio di giocare liberamente senza pressioni perché nessuno se la immaginava lì e sta facendo un grande campionato con tanti risultati positivi che la stanno lanciando in alto. La Fiorentina sa che giocherà contro una squadra fortissima però non avrà paura minimamente perché è consapevole della sua forza. Palladino ha creato una squadra di valore e ha dato serenità a tanti che non ce l'avevano soprattutto dopo l'inizio. Kean è al centro del progetto viola perché tutti puntano su di lui e lo coccolano tutti, gioca libero e sta facendo benissimo."

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