Graziani: "L'arrivo di Muriel non deve sacrificare Simeone. Ecco chi non toglierei mai dal campo.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole sul momento degli attaccanti viola: A Simeone non si può dire nulla

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole sul momento degli attaccanti viola: "A Simeone non si può dire nulla dal punto di vista dell'impegno e della corsa. Spero solo che l'arrivo di Muriel non lo sacrifichi e non lo peggiori psicologicamente. Se io allenassi la Fiorentina farei sempre giocare il tridente Muriel-Simeone-Chiesa, è uno spettacolo vederli insieme."