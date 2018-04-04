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Graziani: "Dopo la disgrazia trovata una forza incredibile, merito di Pioli. L'Europa.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Torino, Roma e Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole:  “La Fiorentina ha avuto una reazione..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 19:02
Graziani: "Dopo la disgrazia trovata una forza incredibile, merito di Pioli. L'Europa.." -
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Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Torino, Roma e Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole:  “La Fiorentina ha avuto una reazione emotiva molto importante dopo la tragedia di un mese fa. Adesso ci sta abituando abbastanza bene e il sogno dell'Europa League continua ad essere vivo. Il lavoro di Pioli è stato e è fondamentale in questo senso. Simeone come avevo già detto in passato è troppo frenetico quando si trova davanti alla porta e deve segnare. Nelle ultime partite però ha avuto più occasioni toccando anche meno palloni quindi deve continuare così che questa è la strada giusta. Come ho visto Dabo? L'ho visto molto ordinato, è uno che si sacrifica per i compagni e se si integra bene puo' regalare ottime prestazioni. Gil Dias? Fossi la Fiorentina non spenderei mai 20 milioni per riscattarlo.

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