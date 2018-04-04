Graziani: "Dopo la disgrazia trovata una forza incredibile, merito di Pioli. L'Europa.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Torino, Roma e Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha avuto una reazione..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Torino, Roma e Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha avuto una reazione emotiva molto importante dopo la tragedia di un mese fa. Adesso ci sta abituando abbastanza bene e il sogno dell'Europa League continua ad essere vivo. Il lavoro di Pioli è stato e è fondamentale in questo senso. Simeone come avevo già detto in passato è troppo frenetico quando si trova davanti alla porta e deve segnare. Nelle ultime partite però ha avuto più occasioni toccando anche meno palloni quindi deve continuare così che questa è la strada giusta. Come ho visto Dabo? L'ho visto molto ordinato, è uno che si sacrifica per i compagni e se si integra bene puo' regalare ottime prestazioni. Gil Dias? Fossi la Fiorentina non spenderei mai 20 milioni per riscattarlo.