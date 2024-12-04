Graziani: "Kean si è mangiato 2 gol clamorosi, doveva essere più cinico e chiuderla"

L'ex attaccante viola ha parlato del match di stasera ed in particolare ha commentato la prova di Kean contro l'Empoli

Su Italia 1 è intervenuto Ciccio Graziani per commentare la partita persa dalla Fiorentina ai rigori contro l'Empoli di D'Aversa negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Una grande delusione per la Fiorentina perché poteva vincere ed andare davanti in una competizione importante che ha sempre dato delle soddisfazioni al club. Mi dispiace, ma stasera l'ha buttata via lei perché le occasioni ci sono state e si poteva chiudere la gara anche prima, poi i due gol subiti sono degli errori che, di solito, la squadra non fa, ma stasera qualcosa non ha funzionato e la gara è stata dura. Ha fatto tutto la Fiorentina da sola sin dall'inizio e ne ha pagato le conseguenze."

Su Kean: "Sta facendo una buona stagione, però non ha avuto una serata brillante perché poteva segnare durante i 90 minuti e si è mangiato 2 gol che doveva fare, anche la traversa è un gol sbagliato da lui, ha segnato una rete semplice però doveva essere più cinico e doveva portare la Fiorentina al prossimo turno."

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