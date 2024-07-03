Graziani: "Kean ha doti impressionanti, se motivato sarà un ottimo colpo per l'attacco della Fiorentina"

L'ex attaccante viola ha parlato del nuovo acquisto gigliato arrivato a Firenze dalla Juventus dopo tanti alti e bassi

A Calcissimo Ciccio Graziani ha parlato del nuovo attaccante viola Moise Kean preso dalla Juventus: "Kean è una bella scommessa, ha qualità notevoli e doti impressionanti, va motivato a dovere e diventerà un ottimo colpo per l'attacco. Quando lo vidi la prima volta ho creduto che la Juve aveva trovato il bomber per il suo futuro, poi si è perso probabilmente a causa della notorietà giunta all'improvviso, ma per quei soldi è una scommessa che avrei fatto anche io perché li vale".

Sui giovani: "In Italia facciamo fatica a lanciare i giovani e il problema poi si vede con la Nazionale. Anche Kayodé per esempio è esploso a causa dell'infortunio di Dodò sennò non avrebbe giocato tanto. Poi non ho mai capito perché Infantino non ha mai visto il campo, per me è bravo, l'ho visto in delle amichevoli e aveva qualità interessanti. "

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