A Tuttosport ha parlato Francesco Graziani, ex attaccante viola, di un suo incidente che lo ha coinvolto quando riparava una recinzione: “Ho 11 costole rotte, 6 vertebre fratturate e la milza ko. Ma mi è andata bene. Per fortuna non ho sbattuto la testa e sono caduto sull’erba sintetica e non sul cemento. Mi dovrete sopportare un altro po’, ho la pelle dura”.