Graziani: “Fossi in Vlahovic firmerei. Non merita un contratto da top player per i suoi numeri”

Oggi il Corriere dello Sport ha intervistato Francesco “Ciccio” Graziani:

Vlahovic non s’impegna?

“Non dico questo, anzi. dico che un giocatore della squadra per cui si tifa va sostenuto, ammesso che non si mostri svogliato, presuntuoso, indolente. In quest’ultimo caso è anche giusto cercare di scuoterlo con una contestazione. Ma se uno come Vlahovic ci mette impegno e determinazione e ha voglia di fare bene allora il tifoso deve accompagnarlo nel suo sforzo. Poi possono esserci controversie tra calciatore e società”.

“Bisogna sedersi e riproporre al ragazzo l’offerta di quattro-cinque milioni che già gli avevano messo davanti. Come faccia a rifiutarla proprio non so. Cinque anni a quelle cifre per un ragazzo che se andiamo a vedere ha ballato una sola stagione. in questo campionato un gol su azione e tre rigori. Non sono numeri che meritino un contratto da top player”.

Fossi in lui che cosa farebbe?

“Firmerei per la Fiorentina e mi assicurerei la tranquillità economica. Così anche se mi fermo a otto o nove gol prendo comunque quattro milioni e mezzo. La scommessa pesa tutta sulla società”.

