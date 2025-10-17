Graziani fiducioso: "La rosa attuale della Fiorentina è più competitiva di quella dello scorso anno"

Un trittico di partite che fanno spavento, magari rivivevano le più facili

Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sulla situazione dei viola e sulle prossime sfide che dovranno affrontare. Ecco le sue parole.

"Dopo la fine della campagna acquisti della Fiorentina, io la Viola l'avevo messa tra le prime 5-6. Oggi è in grande difficoltà, ora ha un trittico di tre partite che fanno spavento sulla carta. Poi magari le partite più difficili si rivelano le più facili".

Prosegue:

"Poi ci sono le gare più abbordabili, ma ora c'è da tenere duro in questo tour de force. Io continuo a pensare che questa rosa sia più competitiva di quella dello scorso anno che è arrivata settima".