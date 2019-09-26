Graziani: "Con il bel gioco finalmente arrivano anche i risultati. Viola fuori dal tunnel"

L'ex attaccante viola Graziani, ha parlato al microfono di Radio Sportiva: "Con la vittoria la Fiorentina è uscita dal tunnel. Oltre al bel gioco, ora arrivano anche i risultati. Con la Juventus merit...

L'ex attaccante viola Graziani, ha parlato al microfono di Radio Sportiva: "Con la vittoria la Fiorentina è uscita dal tunnel. Oltre al bel gioco, ora arrivano anche i risultati. Con la Juventus meritava di vincere, col Napoli almeno di pareggiare e contro l’Atalanta è uscita a testa alta da un campo molto difficile, pareggiando solo per colpa di alcuni errori. La Fiorentina ha vinto convincendo, togliendosi dall’ultimo posto. L’inizio di stagione è stato molto difficile anche per via del valore degli avversari".