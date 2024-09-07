Graziani: "Beltran? Il tempo di prova è finito. O gli si dà fiducia o va mandato da qualche parte a gennaio"

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato di Lucas Beltran al Corriere dello Sport – Stadio : “E’ una seconda punta, ma oggi gli attaccanti devono saper fare tutto. Se girasse intorn...

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato di Lucas Beltran al Corriere dello Sport – Stadio : “E’ una seconda punta, ma oggi gli attaccanti devono saper fare tutto. Se girasse intorno a Keanpotrebbe costituire una bella coppia d’attacco. Siamo arrivati al punto che o gli si dà fiducia per una serie di partite, oppure bisogna mandarlo da qualche altra parte a gennaio. Con Italiano ha fatto di tutto, ma il tempo di prova è finito”.

GLI STIPENDI DELLA FIORENTINA: GUDMUNDSSON, KEAN E PONGRACIC I PIÙ PAGATI, ULTIMO POSTO PER COMUZZO

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