Graziani attacca Gudmundsson: "Questa è l'ultima stagione, per fortuna sua e nostra"

Graziani commenta il momento della Fiorentina tra speranze di rimonta in Conference, critiche a Gudmundsson e fiducia sulla salvezza dei viola

Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando il momento della Fiorentina tra campionato e Conference League. “Non so se la Fiorentina sia davvero in grado di regalarci il sogno della rimonta contro il Crystal Palace, ci si prova… io sono più dalla parte della speranza che della rassegnazione”, ha dichiarato.

Poi un giudizio molto duro su Albert Gudmundsson: “Lasciamo perdere, questa è l’ultima stagione, per il bene suo e nostro. Ci aspettavamo il giocatore visto a Genova, invece è completamente scollegato dal gioco e non serve. Ha avuto tempo e occasioni, ma per quanto mi riguarda è finita. Non si capisce nemmeno quale sia il suo ruolo”.

Parole diverse invece su altri profili: “Solomon mi piace tantissimo, io continuerei a puntarci. Così come darei fiducia a Brescianini e anche a Fazzini”.

Infine, uno sguardo alla classifica e alla corsa salvezza: “Anche se dovessi perdere a Lecce lunedì, resterebbero comunque cinque punti di vantaggio e poi dovrebbe vincere anche la Cremonese… io mi gioco la casa a Castiglione della Pescaia: la Fiorentina si salva sicuramente”.