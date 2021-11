Gravina: “Super green pass unica soluzione per difendere il 75% di capienza negli stadi”

“Condivido l’impostazione del Governo italiano sul super green pass, è l’unica modalità per portare avanti la tutela e la difesa del nostro 75% di capienza negli stadi – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina”. “In Germania c’è già qualche partita al 50% e in altri campionati è in corso una valutazione. Difendiamo il 75% e accettiamo il consiglio Draghi che invita alla prudenza”.

