Gravina: “Garantiamo un fondo in aiuto agli alluvionati. La Federazione non lascia indietro nessuno”

Il presidente della FICG, Gabriele Gravina, ha parlato al TGR Rai Toscana a margine della sua visita alle zone colpite dall’alluvione a Prato e Campi Bisenzio: “Una testimonianza da parte del mondo del calcio di solidarietà, poi bisogna sostenere il mondo del volontariato che è il riferimento di tutto il sistema. Come fatto per l’Emilia Romagna, abbiamo garantito un ulteriore fondo da destinarsi al recupero di queste costituzioni in tempi rapidi, il calcio deve andare avanti e la Federazione non lascia indietro nessuno. Abbiamo grande fiducia nella capacità e dedizione del nostro presidente. Dobbiamo correre perché le nostre procedure sono differenti dall’ente pubblico. L’urgenza giustifica qualsiasi tipo di intervento rapido”.