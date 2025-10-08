Grassia deluso: “ Nella Fiorentina non c’è traccia di Gudmundsson. La società deve intervenire “

Il giornalista Filippo Grassia ha espresso la sua delusione per l’avvio in campionato della Fiorentina e per l’andamento di alcuni singoli.

Il giornalista Filippo Grassia, intervenuto al Pentasport, ha analizzato il brutto periodo in campionato della Fiorentina.

Ci sono stati segnali di ripresa contro la Roma? “La situazione è preoccupante, ci si mette di mezzo anche la sfortuna. La partita è stata più che positiva, anche se restano ancora dei particolari che incidono sul risultato finale. Credo che Pioli debba giocare con tre centrocampisti . Su Gudmundsson penso che sia una partita persa.La società deve parlare con il ragazzo. Non è un problema di dove o come lo schieri, non c’ è proprio. Poi c’è la difesa e penso che si debba tornare a giocare a quattro perchè i giocatori che hai sono più adatti a quel modulo”.