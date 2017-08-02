Graiciar: "La Fiorentina? E' solo l'inizio del mio viaggio. Ora devo farmi notare da..."

Ai media cechi parla Martin Graiciar, acquisto estivo della Fiorentina parcheggiato per un altro anno allo Slovan Liberec: "Sono molto contento, ma come ho già detto in altre occasioni questo è soltan...

Ai media cechi parla Martin Graiciar, acquisto estivo della Fiorentina parcheggiato per un altro anno allo Slovan Liberec: "Sono molto contento, ma come ho già detto in altre occasioni questo è soltanto l'inizio del mio viaggio. Adesso devo lavorare duro per farmi vedere dalla Fiorentina e per ritagliarmi spazio nello Slovan visto che resterò un anno qui. Devo migliorare. Il passaggio in viola? La trattativa è nata prima dell'Europeo, quindi non è vero che sono stato acquistato per quanto fatto con la nazionale"