Graiciar: "La Fiorentina? E' solo l'inizio del mio viaggio. Ora devo farmi notare da..."
Ai media cechi parla Martin Graiciar, acquisto estivo della Fiorentina parcheggiato per un altro anno allo Slovan Liberec: "Sono molto contento, ma come ho già detto in altre occasioni questo è soltan...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 11:42
Ai media cechi parla Martin Graiciar, acquisto estivo della Fiorentina parcheggiato per un altro anno allo Slovan Liberec: "Sono molto contento, ma come ho già detto in altre occasioni questo è soltanto l'inizio del mio viaggio. Adesso devo lavorare duro per farmi vedere dalla Fiorentina e per ritagliarmi spazio nello Slovan visto che resterò un anno qui. Devo migliorare. Il passaggio in viola? La trattativa è nata prima dell'Europeo, quindi non è vero che sono stato acquistato per quanto fatto con la nazionale"