Graffiedi: "La Fiorentina deve ripartire e lottare per l'Europa League, poi negli anni puntare più in alto"
Queste le parole dell'ex giocatore Mattia Graffiedi ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto': Come vedi la nuova Fiorentina? "In primis sta tornando l'entusiasmo nella piazza, cosa fondamentale dop...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 23:42
Queste le parole dell'ex giocatore Mattia Graffiedi ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto': Come vedi la nuova Fiorentina? "In primis sta tornando l'entusiasmo nella piazza, cosa fondamentale dopo la delusione dell'anno scorso. La Fiorentina deve ripartire e lottare per l'Europa League. Consolidandosi negli anni, poi, potrà puntare a qualcosa di più".
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