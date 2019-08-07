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Graffiedi: "La Fiorentina deve ripartire e lottare per l'Europa League, poi negli anni puntare più in alto"

Queste le parole dell'ex giocatore Mattia Graffiedi ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto': Come vedi la nuova Fiorentina? "In primis sta tornando l'entusiasmo nella piazza, cosa fondamentale dop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 23:42
Graffiedi: "La Fiorentina deve ripartire e lottare per l'Europa League, poi negli anni puntare più in alto" -
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Queste le parole dell'ex giocatore Mattia Graffiedi ospite di TMW Radio durante 'Stadio Aperto': Come vedi la nuova Fiorentina? "In primis sta tornando l'entusiasmo nella piazza, cosa fondamentale dopo la delusione dell'anno scorso. La Fiorentina deve ripartire e lottare per l'Europa League. Consolidandosi negli anni, poi, potrà puntare a qualcosa di più".

 

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