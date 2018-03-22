Graiciar investimento fruttuoso. Pronto a tornare insieme a Vlahovic

Come riporta il Corriere dello Sport Martin Graiciar, attaccante, 19 anni tra pochi giorni, cresce sempre più. Preso l’anno scorso, e lasciato in prestito in Rep. Ceca, al Liberec anziché farlo passar...

Come riporta il Corriere dello Sport Martin Graiciar, attaccante, 19 anni tra pochi giorni, cresce sempre più. Preso l’anno scorso, e lasciato in prestito in Rep. Ceca, al Liberec anziché farlo passare dalla Primavera, è stato inserito sul podio della classifica migliori talenti cechi del 2017. Questo finale di stagione sarà l’ultimo in patria prima di tornare alla Fiorentina. Un percorso di crescita che fa ben sperare con aggiunta anche di quel Dusan Vlahovic, classe 2000, che nelle idee viola sono le riserve giovani da cui dovranno arrivare gol.