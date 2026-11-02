Gotti: "I cambi hanno deciso la partita. La Fiorentina ha giocatori di qualità ma il Sassuolo giocava meglio"
Nel post match in onda su ski, l'ex allenatore di Udinese e Spezia, ha analizzato la partita della Fiorentina contro il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 20:36
Ecco le parole di Luca Gotti ai microfoni di Sky: "La Fiorentina ha tanti giocatori di qualità, ma sia da parte del Sassuolo che della Fiorentina c'era tanta paura.
Il Sassuolo dopo il gol del vantaggio, giocava meglio della squadra viola, soprattutto a centrocampo. Ma i cambi hanno dato un'impronta del match e l'hanno decisa".