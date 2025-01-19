Gosens: "Spariti nel secondo tempo. Episodi negativi ci condizionano troppo, la testa muove le gambe"

Ai microfoni di Dazn, dopo il pari tra Fiorentina e Torino, ha parlato Robin Gosens: “Stiamo provando a capire il momento in cui siamo. Durante la settimana abbiamo parlato e avevamo la sensazione di...

Ai microfoni di Dazn, dopo il pari tra Fiorentina e Torino, ha parlato Robin Gosens: “Stiamo provando a capire il momento in cui siamo. Durante la settimana abbiamo parlato e avevamo la sensazione di essere pronti. Nel primo tempo c’è stata una bella Fiorentina ma nella ripresa siamo spariti. Gli episodi negativi ci stanno condizionando troppo ed è una cosa che prima non succedeva”.

Cosa deve fare la Fiorentina per uscire dalla crisi?

“Vogliamo uscire da questa situazione perché fino a poche settimane fa stavamo facendo una stagione importante che ora stiamo buttando. Bisogna restare uniti, perché sono insieme si esce da questi periodi. Va però dimostrato sul campo, non solo con le parole. Se ci sono problemi fisici? La testa è un fattore importante, quando vinci è tutto più facile mentre quando perdi si vede tutto nero. Per questo dico che dobbiamo stare insieme, cercando pensieri positivi: la testa influenza anche le gambe. Siamo ancora lì, con l’unione e la positività ne usciremo”.