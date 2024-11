Gosens: “Si deve sempre credere nei sogni, il mio era quello di tornare in nazionale”

La Germania ha chiuso al primo posto il proprio girone di Nations League ed è una delle Nazionali che potrebbe sfidare l’Italia ai quarti di finale della manifestazione. Nell’ultima partita, pareggiata 1-1 in Ungheria, l’esterno della Fiorentina Robin Gosens ha giocato tutto il secondo tempo.

Il tedesco ha parlato così nel post partita: “Non è facile quando in campo ci sono tanti giocatori nuovi. Siamo una Nazionale che sta cambiando e di questa Nations League portiamo a casa un bilancio molto positivo. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni, io in primis dopo cinque minuti. Chiaramente ci dispiace non aver vinto, peraltro incassando il pareggio su rigore al 99esimo. Accetto il regolamento, ma se un pallone ti arriva sul braccio a 200 all’ora da un metro puoi farci poco”.

Poi Gosens ha voluto affrontare un argomento delicato, cioè di come ha passato l’ultimo anno a livello personale: “E’ stato un anno turbolento, di alti e bassi sia con il club sia con la Nazionale. Penso però che valga sempre la pena credere nei sogni, il mio era tornare a indossare la maglia della Germania e l’ho realizzato. Ho lavorato sodo per guadagnarmi di nuovo la convocazione e voglio confermarla a marzo, quando ci sarà la fase a eliminazione diretta della Nations League”.

E a proposito, sulla possibilità di incontrare l’Italia ai quarti Gosens ha affermato: “Nella Nazionale azzurra ho molti amici, ragazzi con cui ho giocato nei club. A livello personale sarebbe sicuramente una bella sfida e ovviamente, al tempo stesso, un match complicato perché l’Italia è una squadra importante che si è ripresa dopo gli Europei e che propone un ottimo gioco”.