Di Gennaro non crede più in Vlahovic: “Non è il fenomeno che si pensava. Si trovi un allenatore ad hoc”

Ex centrocampista, anche della Fiorentina, ora commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro ha tanti anni di calcio alle spalle. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, critica pesantemente l’ex centravanti viola, ora alla Juventus, Dusan Vlahovic: “Vuole andar via a gennaio? Vada, ma non dica certe cose. Prima era Allegri a essere penalizzante, o almeno questo ci veniva raccontato, ora non va bene nemmeno Motta. Si trovi un allenatore ad hoc. Forse Vlahovic non è il fenomeno che pensavamo fosse. E poi non mi piace che in nazionale, liberi dai condizionamenti societari, alcuni tirino le bombe”.

https://www.labaroviola.com/graziani-non-serve-un-attaccante-a-gennaio-ma-un-centrocampista-biraghi-meglio-che-vada-via/277614/