Gosens scrive: "Mi aspettavo di più da questo inizio ma è inutile chiacchierare, i fatti parlano chiaro"
Gosens ha parlato dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Le sue parole scritte su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2025 21:03
Robin Gosens, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un suo pensiero dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Queste le parole del terzino tedesco:
"Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio stagione. Ma ora è inutile chiacchiere perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione"