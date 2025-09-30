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Gosens scrive: "Mi aspettavo di più da questo inizio ma è inutile chiacchierare, i fatti parlano chiaro"

Gosens ha parlato dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Le sue parole scritte su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2025 21:03
Gosens scrive: "Mi aspettavo di più da questo inizio ma è inutile chiacchierare, i fatti parlano chiaro" - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Robin Gosens, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un suo pensiero dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Queste le parole del terzino tedesco:

"Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio stagione. Ma ora è inutile chiacchiere perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione"

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