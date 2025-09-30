Gosens scrive: "Mi aspettavo di più da questo inizio ma è inutile chiacchierare, i fatti parlano chiaro"

Gosens ha parlato dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Le sue parole scritte su Instagram

Robin Gosens, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un suo pensiero dopo questo inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Queste le parole del terzino tedesco:

"Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio stagione. Ma ora è inutile chiacchiere perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione"