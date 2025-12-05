Gosens resta vicino ai compagni: Non convocato ma parte col gruppo per dare sostegno e motivazione

Gesto da vero leader per Robin Gosens. L’esterno tedesco non ha ancora recuperato al cento per cento, ma nonostante questo è voluto rimanere al fianco dei compagni di squadra, partendo col gruppo per la trasferta di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. Niente weekend in famiglia per lui, ma ritiro come se dovesse scendere in campo. Un piccolo-grande gesto da uno dei veterani della squadra, per cercare di uscirne tutti insieme. Un esempio da seguire per chiunque, non solo nel mondo del calcio.