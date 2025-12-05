5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens resta vicino ai compagni: Non convocato ma parte col gruppo per dare sostegno e motivazione

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Gosens resta vicino ai compagni: Non convocato ma parte col gruppo per dare sostegno e motivazione

Redazione

5 Dicembre · 22:32

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 22:32

TAG:

FiorentinaGosens

Condividi:

di

Un esempio da seguire per chiunque, non solo nel mondo del calcio

Gesto da vero leader per Robin Gosens. L’esterno tedesco non ha ancora recuperato al cento per cento, ma nonostante questo è voluto rimanere al fianco dei compagni di squadra, partendo col gruppo per la trasferta di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina. Niente weekend in famiglia per lui, ma ritiro come se dovesse scendere in campo. Un piccolo-grande gesto da uno dei veterani della squadra, per cercare di uscirne tutti insieme. Un esempio da seguire per chiunque, non solo nel mondo del calcio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio