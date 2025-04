Gosens: “L’infortunio nel finale di stagione fa ancora più male. Nel frattempo tifo per i miei ragazzi”

L’assenza di Robin Gosens preoccupa la Fiorentina e i suoi tifosi in questo finale di stagione. Il club viola ha comunicato in una nota che il terzino tedesco “sta effettuando un protocollo conservativo di recupero a seguito di un trauma occorso al ginocchio destro durante l’allenamento di rifinitura di sabato 29 marzo”. Riguardo alle sue condizioni, Gosens ha espresso, tramite un post su Instagram, il desiderio di tornare al più presto in campo per supportare i suoi compagni.

“Qualche volta – scrive il terzino viola – la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Ci provo in ogni modo di sistemarmi al più presto e tornare in campo. E nel frattempo faccio il tifo per i miei ragazzi. Forza viola”.