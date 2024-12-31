Gosens: "Grazie 2024 per avermi dato un nuovo meraviglioso club di cui mi sono innamorato da subito"

Il terzino tedesco della Fiorentina ha commentato la chiusura dell'anno con un post su Instagram

Il terzino viola Robin Gosens su Instagram ha commentato l'anno che si appresta a concludersi in cui è tornato in Italia con la maglia viola: "Grazie 2024 per gli alti, ma soprattutto per i bassi da cui ho imparato molto. Grazie per avermi fatto giocare in Bundesliga, un sogno per me e grazie per avermi fatto essere di nuovo giocare della Germania e soprattutto grazie per avermi dato un nuovo meraviglioso club di cui mi sono innamorato e che sento casa mia".

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