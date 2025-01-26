Gosens: "Dobbiamo cercare di chiuderla, ci vuole il terzo gol"

Il terzino viola arrivato in estate dalla Germania ha parlato dopo l'ottimo primo tempo fatto dalla Fiorentina

All'intervallo del match tra Fiorentina e Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN il terzino tedesco dei viola Robin Gosens che ha rilasciato una breve intervista: "Siamo stati bravi a fare due gol, ma ancora è lunga, non dobbiamo tirarci indietro né non attaccare più. Bisogna restare lucidi, far girare la palla con qualità e provare a chiuderla facendo il terzo gol. Non è finita, c'è un tempo ancora da affrontare con testa."

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