Gosens: "Crediamo in quello che ci dice Pioli, adesso serve essere positivi e parlare di meno"

Nel corso del suo podcast Copa Ts Robin Gosens ha parlato anche del momento che sta vivendo con la sua Fiorentina, queste le sue parole:"Questo è il momento di parlare meno. Serve essere uniti e posit...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2025 11:28

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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