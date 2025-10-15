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Gosens: "Crediamo in quello che ci dice Pioli, adesso serve essere positivi e parlare di meno"

Nel corso del suo podcast Copa Ts Robin Gosens ha parlato anche del momento che sta vivendo con la sua Fiorentina, queste le sue parole:"Questo è il momento di parlare meno. Serve essere uniti e posit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 11:28
Gosens: "Crediamo in quello che ci dice Pioli, adesso serve essere positivi e parlare di meno" - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nel corso del suo podcast Copa Ts Robin Gosens ha parlato anche del momento che sta vivendo con la sua Fiorentina, queste le sue parole:

"Questo è il momento di parlare meno. Serve essere uniti e positivi dentro lo spogliatoio. E come già facciamo credere in quello che ci dice il nostro allenatore. Non possiamo dire che tutto andrà meglio se poi non diamo tutto sul campo."

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