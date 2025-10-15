Gosens: "Crediamo in quello che ci dice Pioli, adesso serve essere positivi e parlare di meno"
Nel corso del suo podcast Copa Ts Robin Gosens ha parlato anche del momento che sta vivendo con la sua Fiorentina, queste le sue parole:"Questo è il momento di parlare meno. Serve essere uniti e posit...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 11:28
Nel corso del suo podcast Copa Ts Robin Gosens ha parlato anche del momento che sta vivendo con la sua Fiorentina, queste le sue parole:
"Questo è il momento di parlare meno. Serve essere uniti e positivi dentro lo spogliatoio. E come già facciamo credere in quello che ci dice il nostro allenatore. Non possiamo dire che tutto andrà meglio se poi non diamo tutto sul campo."