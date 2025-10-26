Gosens a DAZN: “Inizio del campionato sbagliato, ma restando compatti i risultati arriveranno’”

Ai microfoni di DAZN, Robin Gosens ha parlato così del momento della squadra:

“Siamo consapevoli di attraversare un momento complicato, e sappiamo di aver sbagliato l’inizio del campionato. Giovedì scorso abbiamo visto una Fiorentina dominante, con una bella pressione e una compattezza che è la strada giusta: rischiando poco, restando compatti, mettendo energia nel correre e lottare, i risultati arrivano. Sono sicuro che questa sera continueremo su questo percorso iniziato giovedì.”

Sui tiri in porta, Gosens ha aggiunto:

“Ci sono tanti fattori che influiscono, e un po’ di convinzione che ci sta ancora mancando per il risultato. Abbiamo analizzato e lavorato molto anche su questo aspetto. Abbiamo giocatori forti, e con fiducia e convinzione nell’ultima fase di campo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Speriamo di riuscirci e di vincere la partita.”