26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens a DAZN: “Inizio del campionato sbagliato, ma restando compatti i risultati arriveranno’”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Gosens a DAZN: “Inizio del campionato sbagliato, ma restando compatti i risultati arriveranno’”

Redazione

26 Ottobre · 18:08

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 18:08

TAG:

Gosens

Condividi:

di

Ai microfoni di DAZN, Robin Gosens ha parlato così del momento della squadra:

“Siamo consapevoli di attraversare un momento complicato, e sappiamo di aver sbagliato l’inizio del campionato. Giovedì scorso abbiamo visto una Fiorentina dominante, con una bella pressione e una compattezza che è la strada giusta: rischiando poco, restando compatti, mettendo energia nel correre e lottare, i risultati arrivano. Sono sicuro che questa sera continueremo su questo percorso iniziato giovedì.”

Sui tiri in porta, Gosens ha aggiunto:

“Ci sono tanti fattori che influiscono, e un po’ di convinzione che ci sta ancora mancando per il risultato. Abbiamo analizzato e lavorato molto anche su questo aspetto. Abbiamo giocatori forti, e con fiducia e convinzione nell’ultima fase di campo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Speriamo di riuscirci e di vincere la partita.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio