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GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! ASSIST DI CASTROVILLI, MILENKOVIC INSACCA

Gooooool della Fiorentina! Dopo l'angolo, lavora bene il pallone Chiesa che l'allarga per Castrovilli. Il giocatore viola mette forte in mezzo per Milenkovic che di prima porta in vantaggio la viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 23:27
GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! ASSIST DI CASTROVILLI, MILENKOVIC INSACCA - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gooooool della Fiorentina! Dopo l'angolo, lavora bene il pallone Chiesa che l'allarga per Castrovilli. Il giocatore viola mette forte in mezzo per Milenkovic che di prima porta in vantaggio la viola.

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