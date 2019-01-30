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Gooooool della Fiorentina! Assist al bacio si Muriel e rete di Benassi!

Quarto gol della Fiorentina! Prende palla Muriel al limite dell'area che scarica per Benassi. Dalla destra, l'ex Torino calcia di potenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 19:26
Gooooool della Fiorentina! Assist al bacio si Muriel e rete di Benassi! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Quarto gol della Fiorentina! Prende palla Muriel al limite dell'area che scarica per Benassi. Dalla destra, l'ex Torino calcia di potenza e batte Olsen per la quarta volta. Dominio viola, che si trova a giocare anche in superiorità numerica per l'espulsione di Dzeko.

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