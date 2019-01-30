Gooooool della Fiorentina! Assist al bacio si Muriel e rete di Benassi!
Quarto gol della Fiorentina! Prende palla Muriel al limite dell'area che scarica per Benassi. Dalla destra, l'ex Torino calcia di potenza
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 19:26
Quarto gol della Fiorentina! Prende palla Muriel al limite dell'area che scarica per Benassi. Dalla destra, l'ex Torino calcia di potenza e batte Olsen per la quarta volta. Dominio viola, che si trova a giocare anche in superiorità numerica per l'espulsione di Dzeko.