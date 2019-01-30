Gooooool della Fiorentina! Ancora assist di Mirallas, ancora rete di Chiesa!
Ancora un gol della Fiorentina al 17' del primo tempo! Esce dalla difesa Mirallas che con un lancio rasoterra delizioso libera Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 18:17
Ancora un gol della Fiorentina al 17' del primo tempo! Esce dalla difesa Mirallas che con un lancio rasoterra delizioso libera Chiesa. Il numero 25 si accentra e con un pallonetto superbo trafigge per la seconda volta Olsen.
Il catenaccio e contropiede sembra funzionare ancora.