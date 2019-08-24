Labaro Viola

GOOOOOL DELLA FIORENTINA! E' DI PULGAR LA PRIMA RETE VIOLA!

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 8 minuti di gioco. A segnare è Erik Pulgar su calcio di rigore, assegnato dopo un fallo di mano si Zielinski assegnato al var.Vantaggio giusto, in virtù...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 21:43
GOOOOOL DELLA FIORENTINA! E' DI PULGAR LA PRIMA RETE VIOLA! -
News
Pulgar
Condividi

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 8 minuti di gioco. A segnare è Erik Pulgar su calcio di rigore, assegnato dopo un fallo di mano si Zielinski assegnato al var.

Vantaggio giusto, in virtù di un ottimo inizio di partita.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok