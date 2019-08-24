GOOOOOL DELLA FIORENTINA! E' DI PULGAR LA PRIMA RETE VIOLA!
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 8 minuti di gioco. A segnare è Erik Pulgar su calcio di rigore, assegnato dopo un fallo di mano si Zielinski assegnato al var.Vantaggio giusto, in virtù...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 21:43
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 8 minuti di gioco. A segnare è Erik Pulgar su calcio di rigore, assegnato dopo un fallo di mano si Zielinski assegnato al var.
Vantaggio giusto, in virtù di un ottimo inizio di partita.