Goooool della Fiorentina con Pulgar. Il cileno dimezza dagli 11 metri
La riapre la Fiorentina a un quarto d'ora dalla fine! Calcio di rigore conquistato da Dalbert su fallo di Romulo e rete di Pulgar, che dagli 11 metri realizza il gol che dimezza lo svantaggio.Per i vi...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 23:08
La riapre la Fiorentina a un quarto d'ora dalla fine! Calcio di rigore conquistato da Dalbert su fallo di Romulo e rete di Pulgar, che dagli 11 metri realizza il gol che dimezza lo svantaggio.
Per i viola c'è ancora speranza.