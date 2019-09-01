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Goooool della Fiorentina con Pulgar. Il cileno dimezza dagli 11 metri

La riapre la Fiorentina a un quarto d'ora dalla fine! Calcio di rigore conquistato da Dalbert su fallo di Romulo e rete di Pulgar, che dagli 11 metri realizza il gol che dimezza lo svantaggio.Per i vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 23:08
Goooool della Fiorentina con Pulgar. Il cileno dimezza dagli 11 metri -
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La riapre la Fiorentina a un quarto d'ora dalla fine! Calcio di rigore conquistato da Dalbert su fallo di Romulo e rete di Pulgar, che dagli 11 metri realizza il gol che dimezza lo svantaggio.

Per i viola c'è ancora speranza.

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