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GOOOOOL DELLA FIORENTINA! A SEGNO CHIESA!

Goooooool della Fiorentina che pareggia subito i conti! Dopo un brutto avvio, Ribery prende la palla sulla sinistra e la serve a Chiesa che da dentro l'area non sbaglia. Uno a uno viola, ottimo paregg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 22:03
GOOOOOL DELLA FIORENTINA! A SEGNO CHIESA! - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Goooooool della Fiorentina che pareggia subito i conti! Dopo un brutto avvio, Ribery prende la palla sulla sinistra e la serve a Chiesa che da dentro l'area non sbaglia. Uno a uno viola, ottimo pareggio!

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