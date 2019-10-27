GOOOOOL DELLA FIORENTINA! A SEGNO CHIESA!
Goooooool della Fiorentina che pareggia subito i conti! Dopo un brutto avvio, Ribery prende la palla sulla sinistra e la serve a Chiesa che da dentro l'area non sbaglia. Uno a uno viola, ottimo paregg...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 22:03
Goooooool della Fiorentina che pareggia subito i conti! Dopo un brutto avvio, Ribery prende la palla sulla sinistra e la serve a Chiesa che da dentro l'area non sbaglia. Uno a uno viola, ottimo pareggio!