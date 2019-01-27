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Goool della Fiorentina! Chiesa si mette in proprio e porta in vantaggio i viola!

Gooool della Fiorentina! Chiesa parte dal limite del fuorigioco, si accentra e segna da posizione defilata. Rete importantissima

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:54
Goool della Fiorentina! Chiesa si mette in proprio e porta in vantaggio i viola! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gooool della Fiorentina! Chiesa parte dal limite del fuorigioco, si accentra e segna da posizione defilata. Rete importantissima del figlio d'arte che porta nuovamente in vantaggio i viola.

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