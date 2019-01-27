Goool della Fiorentina! Chiesa si mette in proprio e porta in vantaggio i viola!
Gooool della Fiorentina! Chiesa parte dal limite del fuorigioco, si accentra e segna da posizione defilata. Rete importantissima
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:54
Gooool della Fiorentina! Chiesa parte dal limite del fuorigioco, si accentra e segna da posizione defilata. Rete importantissima del figlio d'arte che porta nuovamente in vantaggio i viola.
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